Манучаров: «Бессмертный полк» – это и есть преемственность поколений

«Я в восторге от всего, что здесь вижу», – заявил газете ВЗГЛЯД актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, принимающий участие в шествии «Бессмертного полка» в центре Москвы, приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Меня переполняет чувство гордости и любви, какой-то невероятной свободы жизни в нашей стране. «Бессмертный полк» – потрясающая акция», – сказал Манучаров.

«Для меня особая гордость заключается в том, что я сейчас в одной руке держу портреты своих дедушки и бабушки, которые всю войну прошли вместе и обвенчались в конце войны, хотя тогда это было фактически под запретом. А в другой руке – свою восьмилетнюю дочку. Рядом со мной – мои друзья, близкие, горожане, люди из разных регионов и стран. Колонну ведет президент Владимир Путин, рядом с ним – мой педагог по художественному слову Василий Лановой, и мы все вместе идем по Красной площади», – продолжил собеседник.

«Мы помним заслуги и подвиги наших предков, держим своих детей за руки и говорим им, чтобы тоже помнили их подвиг. Это и есть преемственность поколений, это и есть генетический код русских. И неважно, из Одессы ты или из Ленинграда, из Киева или из Тель-Авива, из Москвы или из Душанбе. Если ты русский человек – это навсегда. И эта потрясающая акция нам говорит о том, что мы все – одна страна», – подчеркнул Манучаров.

Другая участница мероприятия – координатор колонны «Ржевская битва» Надежда Усманова также отметила позитивную атмосферу и единодушие, царящее среди участников акции.

«Мы прямо сейчас идем по центру Москвы. Впечатления – потрясающие. Наша колонна – это потомки тех, кто воевал подо Ржевом», – рассказала она газете ВЗГЛЯД.

«Мы почти дошли до Красной площади и держимся вместе. Нас очень много, и мы видим, как практически незнакомые друг с другом люди на воспоминаниях о своих предках могут в едином порыве идти вместе с портретами своих героев. Это очень здорово», – добавила координатор акции.

Она также рассказала, что к 75-летию Победы будет создан Ржевский мемориал Советскому солдату – один из крупнейших в России и Европе. Мемориал установят у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. «Этот проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области», – отметила Усманова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, – тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».