Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве

Cпециалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, почему воздушная часть парада Победы в Москве была отменена.

Он отметил, что авиация должна была собираться в Подмосковье, где в это время наблюдалась десятибалльная облачность. По словам синоптика, нижние края облаков провисали до 90-150 метров, что поставило крест на безопасном групповом полете.

При этом авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350-400 метров и только в крайнем случае могут снизиться до 300 метров. «Самолеты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», – рассказал специалист в комментарии РБК.

Ранее сообщалось, что Минобороны после анализа метеорологической обстановки приняло решение об отмене воздушной части парада.

Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.