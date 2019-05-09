Вандалы повредили памятник воинам Второй мировой войны на Украине

В Днепропетровской области неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

В сообщении указывается, что «в 10.50 по спецлинии «102» поступило сообщение от жителя села Междуречья Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны», передает РИА «Новости».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что радикалы под Кривым Рогом напали на ехавших на День Победы людей.

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