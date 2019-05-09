Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом.

Соответствующая запись опубликована на странице maxpower в Instagram. На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper.

Где именно произошел данный инцидент, не уточняется. Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России на этот счет не поступало, передает РИА «Новости».

MQ-9 Reaper – беспилотник ВВС США, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его первый полет состоялся в феврале 2001 года.

В последнее время активность американской разведки у российских рубежей значительно увеличилась. Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. летательных аппаратов. Около 3 тыс.из них – иностранные боевые самолеты, из которых более 1 тыс. – самолеты-разведчики.

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