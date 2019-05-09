Сенат США вызвал Трампа-младшего для допроса

Дональд Трамп-младший, сын американского президента, вызван в Сенат США для дачи показаний, сообщают информационные агентства.

Комитет Сената по разведке хочет уточнить показания Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа, о планах по постройке Trump Tower, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Associated Press.

Источник Washington Post заявил, что Трамп-младший «раздражен». Сын президента США предлагал «сотрудничество в письменной форме». Трамп-младший считает, что сенаторам «нужен пиар», передает РИА «Новости».