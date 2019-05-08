Трамп ввел санкции против производителей металлов в Иране

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях в отношении Ирана, касающихся производства металлов, об этом сообщили в Белом доме.

Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в Иране, сообщается в указе, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома отметил, что санкции касаются производителей, собственников производств металлов в Иране и тех, кто торгует металлами из этой страны.

Ранее в среду Трамп предложил руководству Ирана провести двустороннюю встречу.

До этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам – членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.