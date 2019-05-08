Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

|
8 мая, среда | Последнее обновление — 22:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ДНР заявила о ликвидации участника массового убийства в Одессе
Разделы
Может ли торговля наладить отношения России и США
Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»
Авиароботы превращают летчиков в недоучек
Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС
«Суперджет» сгорел при посадке
Гонка вооружений рекламодателей и потребителей
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Почему нам нужен «Институт национального будущего»
Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
День Победы в фотошопе
Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолетов. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Кому мешает Георгиевская ленточка
Обсуждение: 5 комментариев
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook