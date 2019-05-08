Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

Совет безопасности в пятницу проведет внеочередную закрытую встречу, где будет рассмотрена гуманитарная ситуация в сирийском Идлибе, рассказал источник в дипломатических кругах.

«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

Уточняется, что у Совбеза запланированы три встречи по Сирии в месяц, на которых обсуждаются гуманитарная и политическая ситуации, а также вопросы химического оружия. Первая запланированная встреча должна была состояться в ближайший понедельник.

За последнюю неделю боевики активизировали атаки поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии, пытаясь разбить позиции сирийской армии. В ответ правительственные войска нарастили интенсивность обстрелов по террористам в Идлибе.

Как сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, в провинциях Хама и Идлиб погибли минимум 27 мирных жителей, еще 31 человек получил ранения. Об обострении в Идлибской зоне деэскалации рассказали и в российском Центре по примирению враждующих сторон, сообщив, что боевики атаковали российскую базу Хмеймим 12 раз за месяц.

В минувшую субботу вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо. Незадолго до этого на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, собирающихся, по мнению российских военных, атаковать город Хама.