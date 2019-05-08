Опубликована запись переговоров пилота «Суперджета» с диспетчерами Шереметьево

В Сети опубликовали аудиозапись, на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры командира «Суперджета» Дениса Евдокимова с диспетчерами Шереметьево, где лайнер загорелся после приземления.

На записи, опубликованной проектом Baza, слышно, как летчик запросил разрешение вернуться в воздушную гавань, сообщил о частичной потере радиосвязи и о том, что борт находится в direct mode (прямое управление самолетом без автоматики).

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.