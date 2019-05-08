МЧС дало рекомендации пассажирам в случае аварий самолетов

В МЧС напомнили правила поведения при авариях на авиатранспорте, особенно при пожаре и жесткой посадке.

«В случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представляет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможности смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше», – сказано в правилах.

Также уточняется, что если проход самолета захламлен, то следует пробираться через кресла, опуская спинки.

В МЧС отметили, что при эвакуации стоит избавиться от ручной клади и избегать выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильное задымление. А после выхода из горящего самолета нужно отойти от него на безопасное расстояние и лечь на землю, так как возможен взрыв.

«В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует спасению», – отметили в МЧС.

Спасатели также обращают внимание, что нужно правильно подгонять и пристегивать ремень безопасности.

«Ни при каких обстоятельствах [при жесткой посадке] не покидайте своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику», – посоветовали в ведомстве.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета больше шансов выжить.

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