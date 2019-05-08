Уральского учителя потребовали наказать за непристойные фото в соцсетях

Прокуратура Челябинской области просит администрацию школы в Троицком районе привлечь к дисциплинарной ответственности учителя, публиковавшего в соцсети фотографии непристойного содержания.

Учитель русского языка и литературы Нижнесанарской средней общеобразовательной школы, работающий с 29 октября 2018 года, на своей странице во «ВКонтакте» размещал фотографии с изображением обнаженных тел, насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики, сообщили в пресс-центре прокуратуры региона РИА «Новости».

После того, как директор учебного заведения обратился в ведомство с заявлением, прокуратура провела проверку и выявила факты нарушения требований, предъявляемых к педагогическим работникам.

«По результатам проверки прокурором района директору «Нижнесанарская СОШ» внесено представление с требованием устранить нарушения закона и рассмотреть вопрос о привлечении педагогического работника, допустившего указанные нарушения, к дисциплинарной ответственности», – говорится в ведомства.

В прокуратуре отметили, что учитель нарушил требования закона «Об образовании в Российской Федерации» и кодекса профессиональной этики педагогических работников.

Согласно трудовому законодательству, работодатель может расторгнуть с ним трудовой договор из-за совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением деятельности.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения решило разработать рекомендации для преподавателей по ведению аккаунтов в социальных сетях.