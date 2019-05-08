Глава Алтая подтвердил обнаружение трех тел погибших под лавиной

Руководитель республики Алтай Олег Хороходин подтвердил, что спасатели нашли тела троих из семи туристов, погибших под лавиной на Южно-Чуйском хребте.

«Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета», – сообщил Хорохордин в своем Instagram.

6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины, в результате которого погибли семь человек. Двое выживших только 8 мая добрались до села Кош-Агач, откуда смогли сообщить о происшествии.

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России отмечали, что погибшие туристы были опытной сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин в том районе.