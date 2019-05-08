В Кремле отказались участвовать в общественной дискуссии о Сталине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предпочитает абстрагироваться от общественной дискуссии вокруг роли и личности советского лидера Иосифа Сталина.

«Открытие памятника - это прерогатива местных властей, поэтому нужно обращаться туда за комментариями», – заметил Песков, комментируя установку в Новосибирске памятника Сталину.

Отвечая на вопрос, как к этой теме относится президент Владимир Путин, пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства «очень хорошо знает историю» страны, «знает ее досконально, в деталях». «И отрицать, что Сталин является частью истории нашей страны, наверное, нельзя», – добавил Песков, передает ТАСС.

«Но, в остальном, (что касается) восприятия со знаком «плюс» или «минус» – от этого я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии, поэтому, я просто не считаю себя вправе как-то в ней участвовать», – заключил представитель Кремля.

Напомним, памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие монумента запланировано на День Победы 9 мая.

13 марта художественный совет Новосибирска утвердил компромиссное решение и согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ, отказав в его размещении на любом общественном пространстве с открытым доступом.

По мнению совета, в любом общественном месте памятник вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать на акты вандализма. Сталинистам было предложено установить бюст на территории обкома КПРФ, которые ранее сами предложили это. В итоге инициативная группа согласилась с этим.