Преподавателей решили научить вести соцсети

Министерство просвещения разработает ряд рекомендаций для преподавателей по ведению аккаунтов в социальных сетях.

В условиях эпохи интернета для преподавателей крайне важен «профессиональный имидж», передает ТАСС со ссылкой на слова министра просвещения Ольги Васильевой.

В настоящее время ведомство уже проводит рекомендации с Профсоюзом работников народного образования и науки. К началу нового учебного года соответствующие поправки будут введены в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

Ранее Васильева рассказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей.

Напомним, в марте разгорелся скандал вокруг барнаульской учительницы после того, как она сфотографировалась в закрытом купальнике и выложила снимок в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.

Годом ранее учительница из Омска была уволена после того, как в Сети появились ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках, сопровождая их хэштегом #учителятожелюди.