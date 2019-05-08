Симоньян заступилась за купившую костюмы для детского ансамбля директора ДК под Липецком

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заступилась за директора Дома культуры поселка Долгоруково Липецкой области Валентину Житинец, которую обвинили в мошенничестве.

«Вот уже четыре года пытаются посадить в тюрьму бывшего директора Дома культуры поселка Долгоруково Валентину Житинец – за то, что она купила для детского ансамбля костюмы», – написала Симоньян в своем Telegram.

По ее словам, 62-летняя женщина оформила в Доме культуры ставку и получала деньги за человека, который фактически не работал. Собранную 101 тыс. рублей она потратила на покупку костюмов для детского ансамбля «Россияночка». «В бюджете ДК денег на это не было, а собирать с родителей Валентина не хотела», – добавила Симоньян.

За нарушение на директора ДК завели дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ей грозит шестилетнее заключение.

«Валентина признает, что нарушила закон. Но все деньги, которые считаются украденными, она потратила на детей – у нее даже есть чеки. Насколько это справедливо – шесть лет в тюрьме за желание помочь ансамблю? Мы в проекте #НеОдинНаОдин считаем, что сажать Валентину не за что. И будем добиваться для нее максимально мягкого наказания», – отметила Симоньян.