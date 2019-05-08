Киев повысил зарплаты участникам военной операции в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военным в Донбассе.

«Полторак подписал приказ об увеличении (с 1 мая 2019 года) размеров вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на 5 тыс. гривен (около 190 долларов) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. гривен (около 38 долларов) – в других районах проведения операции Объединенных сил», – цитирует сообщение пресс-служба оборонного ведомства РИА «Новости».

В ведомстве также уточнили, что минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, участвующего в операции Объединенных сил, будет составлять на первой линии – 27,3 тыс. гривен (около 1036 долларов), в других районах – 16,8 тыс. (около 637 долларов). Командиру взвода на первой линии будут платить от 31,1 тыс. гривен (1180 долларов), в других районах – от 20,6 тыс. гривен (781 долларов), командиру батальона – от 35,5 тыс. гривен (1347 долларов) на первой линии и от 25 тыс. гривен (около 948 долларов) – в других районах.

«Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах, выделенных в 2019 году в Госбюджете средств на содержание вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов», – уточняется в сообщении.

Напомним, поручение о повышении зарплат военнослужащим в Донбассе министру обороны ранее дал Петр Порошенко.

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