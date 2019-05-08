МИД прокомментировал возможность выхода России из Совета Европы

В России не принималось решение о выходе из Совета Европы, сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Отвечая на вопрос о том, прорабатывает ли для себя Россия варианты выхода из Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Совета Европы, если сторонам в этом году не удастся выйти на компромисс, он отметил, что «с учетом динамично развивающейся ситуации на этот вопрос нельзя ответить однозначно».

«Скажу лишь, что в Российской Федерации не принималось решение о выходе из Совета Европы. Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ», – добавил он, передает РИА «Новости».

Келин также отметил, что российская сторона не только рассматривает возможность, но и настаивает на том, чтобы делегация России приняла участие в выборах нового генсека Совета Европы на летней сессии ПАСЕ. «И это не наш каприз, а первостепенная задача, отвечающая интересам всех 47-ми государств Организации в целом», – добавил он.

5 мая постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявлял, что российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы, в том числе возможен выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов. В итоге российская делегация была лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.