В Росавиации подтвердили подлинность опубликованных переговоров пилотов «Суперджета»

Опубликованная расшифровка переговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами подлинна, сообщил источник в Росавиации.

«Да», – сказал источник, отвечая на вопрос РИА «Новости», подлинны ли опубликованные переговоры.

Ранее в Сети появилась якобы расшифровка переговоров экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», сгоревшего в Шереметьево, с диспетчерами. Однако летчики и эксперты указали на странности в прозвучавших формулировках и усомнились в подлинности документа.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.