Миллионы немцев оказались неграмотными

В общей сложности 6,2 млн взрослых жителей Германии практически не умеют читать и писать на немецком языке, хотя для большинства из них это родной язык, сообщают СМИ.

Немецкий является родным языком для более чем половины из этих 6,2 млн немцев, говорится в исследовании, проведенном по заказу министерства образования Германии. Таким образом, в 2018 году 7,3% всех жителей Германии имеют лишь ограниченные навыки чтения и письма, сообщает Zeit Online.

Подчеркивается, что все эти люди разговаривают по-немецки. При этом для мигрантов представляет трудность чтение немецких текстов: 47,4% людей, которые не могут читать, были беженцами. Из этих 2,9 млн человек чуть менее 78% отмечают, что умеют читать и писать на своем родном языке.

При этом в 2011 году общее число людей с низким уровнем грамотности составляло 7,5 млн человек. Министр образования Аня Карличек заявила, что снижение числа неграмотных является «успехом для системы образования».

В то же время 62,3% неграмотных трудоустроены. У каждого пятого нет аттестата об окончании школы, около 40% закончили только несколько классов.

Также указывается, что 10,6 млн человек в Германии могут писать только неправильно.