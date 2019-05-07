Историка наградили за разоблачение «англосаксонской пропаганды» в «Пиратах Карибского моря»

Министерство обороны Испании наградило историка, исследовавшего интерпретацию истории страны в фильмах и сериалах США и Великобритании.

Министерством обороны Испании под руководством Маргариты Роблес наградило историка Эстебана Буассо за работу «Образ присутствия Испании в Америке (1492–1898) в британском и американском кинематографе», пишет El Pais.

В книге Буассо рассказывает, как испанская черная легенда (миф о жестокости испанских завоевателей территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки) была перенесена в англосаксонское кино, включив стереотипы против Испании.

Среди анализируемых фильмов и сериалов автор упоминает и «Пиратов Карибского моря».

«В «Пиратах Карибского моря» говорится, что воровство, пытки и убийства испанцев, продажа, покупка, надругательство над испанскими женщинами и мародерство не только оправданы, но и являются радостным событием, подлинным развлечением», – пишет Буассо.

Историк отмечает, что голливудские фильмы улучшают образ англосаксонской колонизации Северной Америки, не отражая при этом ее испанского прошлого.

Буассо пишет, что в фильмах не рассказывается, как испанские правители помогли искоренить человеческие жертвоприношения и каннибализм в Америке. Он также вспоминает, что монархи Изабелла I, Карлос I и Филипп II создали сеть больниц и университетов, которая принесла пользу как испанцам, так и коренным жителям.