Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из России

Анкара прекратила без введения защитной меры специальное защитное расследование в отношении широкой номенклатуры стальной продукции, в том числе из России, рассказал сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«По итогам разбирательства турецкой стороной принято единогласное решение о завершении расследования без введения каких-либо ограничений в связи с отсутствием резкого и значительного роста импорта стальной продукции на турецкий рынок, а также серьезного ущерба или угрозы причинения такого ущерба турецким производителям», – сказано в сообщении на сайте Минпромторга России.

Мантуров подчеркнул, что его ведомство приняло активное участие в расследовании, отстаивая правовую позицию российской стороны. Министр отметил, что работа торгового представительства России в Турции позволила «консолидировать усилия по недопущению введения барьеров в отношении российской стальной продукции», а такжесохранить объемы российского экспорта на уровне более 1,5 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении, Турция является одним из стратегических рынков для российских металлургических компаний: турецкий рынок занимает в среднем более 30% от совокупного экспорта российской стальной продукции. Также страна является

основным рынком сбыта российского горячекатаного проката, вторым по величине экспортным рынком по сбыту полуфабрикатов и третьим по сбыту продукции первичной обработки.

Уточняется, что специальное защитное расследование в отношении стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 года после введения США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. С 17 октября действовала предварительная мера в виде квот, поставки свыше которых облагались пошлиной в размере 25%.

Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» Штатов. В ответ на дополнительные пошлины Россия ввела пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке.

Ранее Россия предупредила ВТО об ответных мерах против ЕС из-за ограничений на сталь.