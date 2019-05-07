Роскомнадзор пригрозил мессенджерам блокировкой за отказ от идентификации пользователей

Мессенджеры, которые не выполняют требования по идентификации пользователей, могут быть заблокированы, сообщает Роскомнадзор.

Мессенджеры согласно вступившему в силу 5 мая правилу идентификации должны определять пользователей по номеру телефона, приложение должно отправлять запрос о наличии абонентского номера оператору связи, передает РИА «Новости».

Если номер отсутствует в базе данных оператора или же идентификация не проходит, то мессенджер должен отказаться от предоставления услуг. Предусмотрена повторная идентификация при смене номера или сведений об абоненте.

Мессенджеры, которые имеют российское юридическое лицо, вправе могут идентифицировать пользователей сами с помощью определения абонентского номера без заключения договора с оператором.

Те мессенджеры, которые не выполняют требования, могут быть оштрафованы или доступ к ним может быть ограничен.

«За неисполнение обязанностей по осуществлению идентификации пользователей мессенджеров предусмотрено наступление административной ответственности для владельца мессенджера в соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ. Дела данной категории возбуждаются Роскомнадзором при получении информации о соответствующем нарушении. Также к владельцу мессенджера может быть применена мера реагирования в форме ограничения доступа к информационному ресурсу», – отмечает ведомство.

Неисполнение требований будет наказываться штрафом на граждан в размере от 3-5 тыс. рублей, на должностные лица – 30-50 тыс. рублей, на юрлица – от 800 тыс.до 1 млн рублей.

В ноябре глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей, в ходе их исполнения запрашиваются только сведения, необходимые для идентификации.