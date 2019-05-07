Названы причины укрепления рубля

Министерство экономического развития объяснило, почему с начала 2019 года курс рубля укрепился на 7,3%.

«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», – сообщается в обзоре «Картина экономики. Апрель 2019 года», передает RT.

Ранее во вторник сообщалось, что курс доллара и евро укрепился по отношению к рублю.

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