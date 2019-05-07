Армия Хафтара сбила самолет под Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили военный самолет лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа формирований, он упал в районе Эль-Хира к югу от Триполи, сообщает Sky News Arabia.

Самолет сбили в районе Эль-Хира, передает ТАСС.

23 апреля ЛНА Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на Триполи, первый этап стартовал 4 апреля.

8 апреля ЛНА объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов, до этого начались бои с применением авиации. С этого момента сообщалось о нескольких сбитых армией Хафтара самолетов.