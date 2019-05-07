Управделами президента заказало мониторинг telegram-каналов

Управление делами президента заказало мониторинг СМИ, соцсетей, блогов и каналов Telegram, соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

«Предоставление доступа к системе мониторинга и анализа СМИ, социальных медиа, блогосферы, Телеграмм каналов, поиск информации по заданным хэштегам сети Интернет», – сообщается в соответствующем техническом задании, передает РИА «Новости».

На эти цели планируется выделить 1,1 млн рублей, контракт заключается на один год.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram весной 2018 года за отказ от предоставления сведений по расшифровке сообщений.

Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что Роскомнадзор использовал «незрелые» технические решения по блокировке мессенджера.