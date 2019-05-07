Активисты ОНФ из Омска исправили «ошибку» организаторов городского субботника

«Привели в порядок около полутора десятков захоронений военного и послевоенного периода, могилы погибших воинов и тружеников тыла. Это примерно третья часть кладбища», – рассказала газете ВЗГЛЯД член регионального штаба ОНФ Омской области Анастасия Ерахтина. Накануне активисты провели акцию «Могила ветерана».

Мемориальное кладбище при Аграрном университете, первые надгробия на котором появились еще после Первой мировой войны, вот уже в течение 50 лет закрыто для новых захоронений.

Пришедшая в запустение территория осталась вне внимания участников общегородского субботника, прошедшего в Омске в конце апреля. Исправляли эту несправедливость активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Омской области. Волонтеры очистили территорию от мусора, освежили краску на надгробиях и оградках.

«Работа по сохранению и восстановлению памятников будет продолжена, – рассказала член регионального штаба ОНФ Омской области Анастасия Ерахтина. – Мы планируем довести эту работу до конца и не успокоимся, пока все захоронения участников войны не будут восстановлены, отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Параллельно ведется работа по поднятию архивных данных. Так как часть захоронений повреждена временем, информация об именах и званиях утрачена, это все мы тоже, по мере возможности, планируем восстановить и привести в порядок при помощи архивных документов».

После 9 мая члены «молодежки» Общероссийского народного фронта намерены организовать на мемориальном кладбище еще один субботник.