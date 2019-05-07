Активисты ОНФ из Омска исправили «ошибку» организаторов городского субботника

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7 мая, вторник | Последнее обновление — 14:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стали известны конкретные ошибки пилотов сгоревшего «Суперджета»
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Может ли торговля наладить отношения России и США
Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»
Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому
Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»
«Суперджет» сгорел при посадке
России нужны крылья
Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?
Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Чем удивляет Ким Чен Ын
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«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
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