Самолеты с репетиции парада Победы проводили в последний путь Новожилова

Бывшего главного конструктора «Ильюшина» Генриха Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции парада Победы.

Похороны Новожилова прошли на военном мемориальном кладбище в Мытищах, в небе над местом прошли транспортные Ил-76, передает ТАСС. Отмечается, что самолеты прилетели с репетиции парада Победы над Красной Площадью. Пилоты провели маршрут таким образом, чтобы почтить память авиаконструктора.

Новожилова похоронили с воинскими почестями, караул Министерства обороны сделал несколько залпов из стрелкового оружия.

На прощание пришло множество работавших с ним и знающих Новожилова лично людей, в их числе бывший руководитель «Ила» Алексей Рогозин, вице-премьер Юрий Борисов, глава ОАК Юрий Слюсарь, глава Росавиации Александр Нерадько, ректор МАИ Михаил Погосян и т.д.

«Я благодарен ему за все советы, которые он мне давал, он обладал непревзойденными человеческими качествами. Нам его будет очень не хватать. Опираясь на его наследие, надо выполнять поставленные задачи», – сказал в прощальной речи Слюсарь.

Борисов отметил, что Новожилов – легендарный конструктор. «При его участии были созданы лучшие машины военно-транспортной авиации и Вооруженных сил», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов ушел из жизни 28 апреля в возрасте 93 лет.