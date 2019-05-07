В Мурманской области упал самолет

В Мончегорске Мурманской области упал небольшой самолет, сообщили в региональном управлении МЧС.

На место ЧП выехал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.