Украинцы разделили скорбь россиян после трагедии в Шереметьево

Жители Киева скорбят в связи с катастрофой российского Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, они приносят цветы и лампадки к посольству России.

«Граждане несут цветы к зданию посольства, а также лампадки и записки со словами скорби», – сообщили в российском дипломатическом представительстве ТАСС.

Цветы возложил и глава фракции партии «Оппозиционный блок» в Верховной раде Вадим Новинский.

«Прибыл сюда, чтобы почтить память погибших в трагедии в Шереметьево. 41 человек погиб в авиационном происшествии. Я пришел и от себя лично, и от фракции партии «Оппозиционный блок» выразить солидарность с семьями погибших, выразить им свою скорбь и пожелать, чтобы те, кто находится сейчас в больнице, остались живы, чтобы эта страшная цифра не увеличилась», – сказал он, находясь у здания посольства.

Политик также отметил, что несмотря на сложные взаимоотношения России и Украины, люди не равнодушны к горю своих соседей: «Здесь, как видно [по цветам], я был не один, до меня приходили киевляне, которые тоже выражали свою скорбь по отношению к погибшим, к этой трагедии. Политики разъединяют, а люди все равно остаются едиными, все равно горю друг друга всегда выражают соболезнования».

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили избранный президент Украины Владимир Зеленский, основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко и глава политического совета этой партии Виктор Медведчук, а также глава МИД Павел Климкин.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек, находящихся на борту, 41 погиб. Большинство из них отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

В качестве основной версии ЧП в Шереметьево называются действия пилотов, которые, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в каком месте самолета у пассажиров есть больше шансов выжить при катастрофе.