Бизнесмена и его жену обстреляли в Подмосковье

Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета по предпринимателю и его жене в подмосковной Балашихе.

«Нападение произошло сегодня утром. Предприниматель Дмитрий Саров вышел со своей женой из подъезда дома в Балашихе, после чего злоумышленник обстрелял их из травматического пистолета. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

В пресс-службе главка подмосковной полиции факт нападения подтвердили: «Ведется доследственная проверка, идет розыск злоумышленника».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома по подросткам.