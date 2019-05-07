В США открыли памятник причастному к Холокосту литовцу

Посольство России в США возмутилось открытием памятника Адольфусу Раманаускасу, обвиняемому в причастности к Холокосту, в пригороде Чикаго в присутствии министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса.

«4 мая в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичуса открыт монумент в честь некоего Адольфуса Раманаускаса, обвиняемого в причастности к Холокосту. Единственной организацией в США, которая протестовала, был Центр С. Визенталя. Этот голос не был услышан ни американскими властями, ни т.н. правозащитными организациями, ни многочисленными фондами изучения Восточной Европы (формирующими антироссийскую повестку в Вашингтоне)», – говорится в заявлении посольства России, сообщает РИА «Новости».

Посольство отмечает «особый цинизм акции состоял в том, что по времени она практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, и прошла накануне Дня Победы союзных войск в Европе».

Российские дипломаты напомнили, что «в годы войны эти «активисты» составили костяк карательных и охранных батальонов, на совести которых уничтожение всего еврейского населения оккупированной Советской Литвы».

А после изгнания Красной Армией немецко-фашистских оккупантов из республики «активисты» продолжили борьбу, образовав движение «Лесные братья», которое занималось уничтожением «коллаборационистов» – своих же литовцев, стремившихся к мирной жизни.

«Призываем официальный Вашингтон образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки. Если еще не поздно», – добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что парламент Литвы посмертно признал казненного в СССР командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса фактическим главой республики.