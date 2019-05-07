Во вторник синоптики пообещали москвичам по-летнему теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 8 градусов тепла. Однако уже к обеду температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Ветер ожидается южный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.