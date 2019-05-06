Магистральный газопровод загорелся на Урале

В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода Газпрома «Ямбург – Поволжье», после чего началось факельное горение, сообщил источник в экстренных службах.

Газопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, передает «Интерфакс».