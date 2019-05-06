В парламенте Грузии впервые появилось движение против присоединения к НАТО

«Альянс патриотов Грузии», парламентская оппозиционная партия, начинает организацию движения за неприсоединение страны к НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер парламента от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что это вовсе не означает отказа от евроинтеграции.

«Грузия должна стать центром мира, мы не должны стоять перед угрозой новых территориальных потерь. В этом контексте нам следует брать пример с таких стран, как Австрия, Финляндия, Швеция, Швейцария», – сказала она.

«Эти страны не входят в военные блоки, но они – часть европейского пространства. Такая модель должна быть очень привлекательной для Грузии», – считает Ирма Инашвили.

Она подтвердила, что с 27 мая «патриоты» начинают информационную кампанию в стране, мобилизуя общественное мнение по этому вопросу, а 15 июня проведут на центральной площади Свободы в Тбилиси большой митинг.

Вице-спикер также отмечала, что Грузия направляет 2,2% ВВП на то, чтобы соответствовать стандартам НАТО, а нужно отказаться от таких трат и направлять бюджетные субсидии на решение социальных проблем.

Впервые в Грузии о нейтралитете заговорили на парламентском уровне. Ранее о том, что не следует вступать в НАТО заявляла экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе, но ее «Демократическое движение» не имеет депутатских мандатов.

Между тем, по опросам, свыше 70% граждан Грузии поддерживают идею членства в НАТО.