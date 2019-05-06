Медведев поручил подготовить предложения по безопасности в эксплуатации самолетов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

«С учетом результатов проведенного расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы правительства.

Напомним, 5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел во время аварийной посадки в Шереметьево. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, еще девять госпитализированы. Большинство пассажиров погибли от отравления продуктами горения. В хвостовой части самолета смогли выжить лишь два пассажира.