Пострадавшим при аварии в Шереметьево пообещали простить банковские долги

Сбербанк принял решение урегулировать вопрос о задолженностях по кредитам клиентов, пострадавших во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, направлявшегося рейсом Москва – Мурманск.

«Сбербанк принял решение после проверки всех данных урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево», – сообщили в кредитной организации, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41 человек, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства пассажирова стало отравление продуктами горения. Среди основных трагедий названы недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Близким погибших выплатят по 1 млн рублей.