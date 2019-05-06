Украинским военным в Донбассе повысили зарплату

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял решение повысить зарплату военнослужащим в Донбассе.

В ходе выступления перед военными, которое транслировал телеканал «Прямой», он заявил, что денежное довольствие повысят на 190 долларов. Зарплата бойцов должна составить около 640 долларов.

«Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцов подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил. Господин министр обороны Украины Степан Полторак, даю поручение, чтобы мы еще подняли доплаты за нахождение на передовой, на первой линии», – сказал Порошенко.

Кроме того, он заявил, что это последний его визит в Донбасс в качестве главы государства. По его словам, за весь президентский срок он 40 раз приезжал в Донбасс, из них 25 – на линию фронта.

Украинский лидер также призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского «не повторять ошибок» предшественников Порошенко и заботиться об армии.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко обвинил Зеленского в повторении ошибок Порошенко. По его словам, решение основных проблем Украины (обстановка в Донбассе и Азовском море, транзит газа, поставки нефти) «требует диалога» с Москвой.

Также накануне в ДНР оценили потери украинских военных за год.

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