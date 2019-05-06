Болтающийся кабель обнаружен снаружи корабля Dragon при сближении с МКС

Болтающийся кабель обнаружен снаружи американского грузового корабля Dragon при его сближении с Международной космической станцией, он не должен помешать астронавтам захватить корабль манипулятором станции.

Специалисты центра управления полетами в Хьюстоне проинформировали экипаж об обнаружении болтающегося кабеля снаружи Dragon, астронавты подтвердили, что тоже его видят. Специалисты сказали астронавтам, что кабель не должен помешать ловле корабля манипулятором, однако порекомендовали экипажу выдать команду на увод Dragon от МКС, если кабель попадет в узел захвата корабля, передает РИА «Новости».

Астронавты Канадского космического агентства и НАСА Давид Сен-Жак и Ник Хейг уже приступили к стыковке Dragon с МКС. Захват был осуществлен с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2. Теперь астронавтам предстоит подвести корабль к шлюзовому люку модуля Harmony, передает ТАСС.

Корабль Dragon с грузами для экипажа МКС был выведен на орбиту 4 мая. Трансляция сближения Dragon с МКС ведется на сайте НАСА.

На борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

С прибытием Dragon число «припаркованных» на МКС кораблей увеличится до шести, в настоящее время там находится американский грузовой аппарат Cygnus, а также по паре российских грузовиков «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз». Планируется, что Dragon будет оставаться на станции около месяца, после чего вернется на Землю с материалами научных экспериментов.