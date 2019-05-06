Могила Человека-слона найдена в Лондоне

В Лондоне обнаружили могилу скончавшегося в 1890 году британца Джозефа Меррика – знаменитого Человека-слона, у которого была необычная деформация тела.

Биограф Человека-слона Джо Вигор-Манговин рассказала о своей находке: исследовательница обнаружила мягкие ткани Меррика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Найти его могилу удалось благодаря жертвам убийцы Джека-потрошителя, которых убили примерно в одно время и в том же районе, где умер Меррик.

Вигор-Манговин изучала регистрационные книги с информацией о захоронениях жертв Джека-потрошителя, которых захоронили в восточной части Лондона. В материалах она нашла запись, которая, по словам исследовательницы, «на 99%» относится к захоронению Меррика.

Сообщается, что местные власти пообещали установить на безымянной могиле Человека-слона мемориальную табличку с его именем.

Современные врачи считают, что Меррик страдал от синдрома Протея, который является редким врожденным заболеванием и среди прочего приводит к необычному росту головы, костей и кожи.

Филь Дэвида Линча «Человек-слон» был номинирован на кинопремию «Оскар» сразу в восьми категориях. Меррик неоднократно появлялся в качестве персонажа в фильмах, книгах и даже операх.

Он выступал в цирковом шоу уродов и получил большую известность из-за своей болезни. Меррик провел последние годы в отдельной комнате Королевского Лондонского госпиталя. После его кончины в возрасте 27 лет медицинское учреждение сохранило его скелет как анатомическую достопримечательность.