Определена судьба спорных учебников по истории Крыма

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что из учебников по истории Крыма до конца мая будут изъяты страницы, на которых содержится вызвавшая споры информация о депортации крымских татар.

«Мы будем изымать эти страницы. До конца мая мы это сделаем», – передает ее слова ТАСС.

Гончарова отметила, что в настоящий момент отрабатывается процедура, как решится вопрос, однако в новом учебном году школьники уже получат исправленные учебники.

В феврале Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять учебник по истории Крыма для 10 классов, в котором крымские татары представлены как коллаборанты и пособники немецких оккупантов. Авторы учебного пособия, как отмечали крымские татары, умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, которые показывают весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.

Учебник с сомнительными фактами о крымских татарах было решено изъять из библиотек республики.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма подверглись представители 20 национальностей, с полуострова в том числе было выселено более 183 тыс. человек крымских татар. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.