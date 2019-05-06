МИД Венесуэлы заявил о планах ЦРУ свергнуть правительство Мадуро

Центральное разведывательное управление США разработало план по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Это целый план ЦРУ совместно с оппозицией Венесуэлы. Он заключается в свержении правительства Мадуро и присвоении себе природных богатств нашей страны, тем более что эти богатства контролируются народом в результате социалистической революции. Именно этого мы пытаемся избежать. Мы не хотим, чтобы венесуэльский народ страдал», – сказал Арреаса, передает ТАСС.

Глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что руководство страны обратилось к госсекретарю США Майклу Помпео с требованием приступить к диалогу. «Не надо действовать силой, не нужно госпереворотов, у нас есть демократические институты, наступило время дипломатии», – сказал он.

При этом Арреаса добавил, что Каракас готов ответить в случае военной интервенции США. «Мы выступаем за мир и хотим со всеми разговаривать о мире, но если США предпочтут военный путь, то у нас есть вооруженные силы, есть народная милиция, есть народ. Мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу, но победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была», – отметил он.

Министр напомнил о том, что отказ от применения силы или угрозы применения силы в международных отношениях закреплен в Уставе ООН. Однако, по его словам, США отказываются публично подтвердить приверженность этому принципу.

Министр также отметил, что группа военных специалистов России в Венесуэле может быть расширена. По его словам, Венесуэла смогла создать «настоящий оборонный комплекс с использованием российских вооружений». «Нам необходимо обслуживать это оборудование, совершенствовать его, обмениваться военно-технической информацией. Эта работа ведется с 2001 года, когда мы подписали договор о военном сотрудничестве. В настоящее время на территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов, она, безусловно, может быть расширена», - подчеркнул министр.

В конце марта в Венесуэлу прибыли из РФ два самолета с российскими военнослужащими. Как рассказал позже глава МИД РФ Сергей Лавров, военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

5 мая лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

До этого Мадуро обвинил США в стремлении колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, используя доктрину Монро.

Газета ВЗГЛЯД анализировала угрозы США свергнуть Мадуро военным вторжением.

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