Безымянная бухта в Крыму получила название

Безымянная бухта у Черноморского побережья Крыма получила имя «бухта Маленького Капитана».

Соответствующее распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Совета министров Республики Крым присвоить наименование «бухта Маленького Капитана» безымянной бухте, расположенной в Черном море, в пределах территориального моря Российской Федерации», – сказано в документе.

На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

Нет

Я живу в Крыму



Ранее Крым посетила американская делегация. Представители США прошли с американским флагом на первомайской демонстрации в Крыму, а также посетили «санкционный» санаторий на полуострове.

Представитель американской делегации Джо Макинтаер заявил, Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны Вашингтона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД