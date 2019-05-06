29-летнего мужчину убили на пляже в Новосибирске.

Вечером 4 мая на Центральном пляже Советского района в результате конфликта был убит мужчина, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

«Один из молодых людей ножом нанес один удар потерпевшему в область шеи, от полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись», – уточнили в ведомстве.

Позже следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых за особо тяжкие преступления.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области были убиты пять человек, позже преступник пришел в полицию с повинной.