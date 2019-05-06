Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске

В Норильске пассажирский самолет Boeing 737 во время посадки в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По информации диспетчерских служб, на борту находилось более сотни человек, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА «Новости».

По словам источника в экстренных службах, самолет садился в сложных метеоусловиях.

«Предварительно, это могло произойти из-за сложных метеоусловий. Борт садился при сильном ветре, метеоусловия сложные, но для посадки допустимые», – сказал источник.

Прокуратура Норильска уже начала проверку соблюдения законодательства правила безопасности полетов.

Ранее стала известна причина гибели большинства пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшегося в Мурманск.

Напомним, самолет сгорел в воскресенье при аварийной посадке в Шереметьево. По данным СК, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.