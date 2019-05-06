Штаб Зеленского настаивает на совпадающей с траурным днем дате инаугурации

Штаб новоизбранного президента Украины настаивает на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус.

По его словам, совпадение даты инаугурации с днем памяти жертв политических репрессий не должно препятствовть ее организации.

«Никто из сегодняшних морализаторов не был замечен в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плохой», – написал он в Facebook.

В субботу Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая.

Позже после встречи со спикером Рады он сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

В Раде поспорили с Зеленским по поводу даты инаугурации. Глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что инаугурация должна состояться 28 мая; такая дата будет комфортна для большинства депутатов Верховной рады.

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