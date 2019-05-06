Крымчане рассказали о квартире жены Зеленского

Жители Ливадии рассказали о жилом комплексе «Император», где находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской.

Жилой комплекс «Император» в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма, где находится квартира Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, сообщает РИА «Новости».

По словам жителей поселка Ливадия, сейчас в элитном комплексе проживают всего несколько человек, сами Зеленские там не появляются.

ЖК «Император» – пятиэтажное здание с собственной закрытой территорией, где есть свой пляж, к которому можно пройти через парк. Как отметил корреспондент агентства, жилой комплекс выглядит необжитым: входные двери закрыты, и на звонок и стук никто не откликнулся, на балконах дома не видно личных вещей жителей, хотя машины на парковке есть.

Но один из сотрудников музея Ливадийского дворца рассказал, что несколько человек в доме все-таки живут. Он также подтвердил, что там находится и квартира Зеленской. «Здесь, да. На каком этаже – точно не знаю», – сказал он.

А молодой человек, живущий в Ливадии, уточнил, что видел в «Императоре» самого Зеленского. «Да, тут квартира у Зеленских. Да, он даже приезжал пару лет назад, по-моему. Я лично видел, как он отсюда на машине уезжал. С тех пор уже не видел их», – рассказал он.

Однако другая жительница поселка заверила, что сами Зеленские туда никогда не приезжали. «Мы тут старожилы. Неправда это, никогда тут не были. Тут вообще никогда их не было», – сказала она.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Позже первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной».