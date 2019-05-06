Нефть подешевела на усилении торговых опасений

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром падают более чем на 2% после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,16% – до 69,31 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника показатель опускался ниже уровня в 69 долларов, что является минимальным показателем с 5 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 2,31%, составив 60,5 доллара, передает РИА «Новости».

В центре внимания мировых инвесторов в понедельник оказались заявления президента США Дональда Трампа о намерении в пятницу увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Кроме того, он не исключил введения пошлин на другие товары.