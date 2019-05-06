В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до 22 градусов выше ноля. Вечером в столице будет плюс 21. Ветер ожидается южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.