Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» рассказал, что произошло с самолетом

Пилот сгоревшего пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, рассказал, что произошло с самолетом.

По словам пилота, который посадил сгоревший «Суперджет», в самолет действительно ударила молния, после чего на борту выключилась радиосвязь и начало глючить оборудование, сообщает Telegram-канал Baza.

При этом пилот уверяет, что скорость самолета во время посадки была обычная. «Подходили к земле мы плавно, не могу сказать точно, почему произошел удар об землю», – сказал командир воздушного судна.

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Ранее один из пассажиров «Суперджета» рассказал, что в самолет ударила молния. Далее, по его словам, борт развернулся, была жесткая посадка, причем самолет «прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле». Источники в Росавиации и Шереметьево подтвердили, что самолет загорелся при посадке, после удара о землю. В авиакомпании «Аэрофлот» уточнили, что двигатели «Суперджета» загорелись уже после посадки.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).