Появилось видео из салона горящего «Суперджета»

В Сети появилась видеозапись из салона горящего пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Mash.

На видеозаписи, сделанной из салона горящего лайнера, видно, что пламя охватило крыло самолета. Также слышны крики пассажиров.

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В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).