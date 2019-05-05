Среди пассажиров сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» был мэр Североморска

На борту загоревшегося пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, находился мэр Североморска – закрытого города в Мурманской области, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, мэр Североморска 47-летний Владимир Евменьков летел из Москвы в Мурманск, во время эвакуации из загоревшегося самолета он отравился угарным газом, передает ТАСС.

Источник утверждает, что чиновнику оказали медицинскую помощь и отпустили для амбулаторного лечения.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).